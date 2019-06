Die Torserie von Sergio Ramos

Schiesst Tor um Tor: Spaniens Captain Sergio Ramos © KEYSTONE/EPA EFE/MIGUEL ANGEL POLO

Spanien erledigt auf den Färöern die Pflichtaufgabe am 3. Spieltag der Qualifikation für die EM 2020 souverän. Bereits in der 5. Minute brachte Captain Sergio Ramos die Spanier in Führung. Erstaunlich: Der Innenverteidiger von Real Madrid traf in sechs der letzten sieben Länderspiele.