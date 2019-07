Disney-Schauspieler mit 20 gestorben

Cameron Boyce machte sich weltweit einen Namen als Luke Ross in der TV-Serie «Jessie». Zuletzt trat er in den «Descendants»-Filmen auf, der dritte Teil soll im August in die Kinos kommen.

Seine Familie bestätigte den Tod und sagte, er sei am 6. Juli im Schlaf verstorben. Er habe einen Anfall erlitten, der auf eine «chronische Krankheit» zurückzuführen war. Welche Krankheit das war, teilte die Familie nicht mit.

«Wir sind zutiefst gebrochen und bitten um Privatsphäre in dieser äusserst schwierigen Zeit», heisst es.

(red.)