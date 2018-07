DKSH verkauft Healthcare-Geschäft

Der Vertriebsleistungskonzern DKSH strafft sein Geschäft in China und verkauft den Vertrieb von Medikamenten. (Archiv) © KEYSTONE/WALTER BIERI

Der auf Asien spezialisierte Zürcher Vertriebs- und Dienstleistungskonzern DKSH fokussiert sein Geschäft in China. In diesem Zusammenhang transferiert die Gesellschaft ihr dortiges Healthcare-Geschäft nun an die amerikanische Investmentgesellschaft Warburg Pincus.