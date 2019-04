Feuerwehrleute im Einsatz gegen einen Brand im Bangkoker Einkaufskomplex Central Mall. © KEYSTONE/AP/SAKCHAI LALIT

Beim Brand in einem Hotel- und Einkaufskomplex im Zentrum von Bangkok sind am Mittwoch mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Das Feuer brach nach ersten Informationen in einem Hotel aus, das in der Nähe eines der grossen Einkaufszentren Bangkoks liegt.