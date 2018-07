Dritter Platz für Schweizer

Das Team der ETH Lausanne, EPFLoop, hat am Hyperloop-Wettbewerb von Elon Musk den dritten Platz erreicht. Das Team der ETH Zürich hat sich dieses Jahr nicht für den Final qualifiziert. © EPFL

Schweizer Studierende haben erneut am Hyperloop-Wettbewerb des Milliardärs Elon Musk in Kalifornien teilgenommen. Das Team der ETH Lausanne, EPFLoop, belegte am Sonntag in der Stadt Hawthorne von den 18 Teilnehmermannschaften den dritten Platz.