Ecstasy und Crystal-Meth in der Sporttasche

96 Ecstasy Pillen und 29 Konsumeinheiten Crystal-Meth hat die Stadtpolizei am Freitagabend in St.Gallen beschlagnahmt. «Für die Stadtpolizei ist das einer der grösseren Fälle», sagt Roman Kohler, Sprecher der Stadtpolizei. Die Polizei hatte am frühen Freitagabend zwei 22-jährige Schweizer beim Bahnhof kontrolliert. Diese hatten in einem Sportbeutel die Drogen bei sich.

Die beiden jungen Männer wurden von der Kantonspolizei befragt, die zu den Ermittlungen bei gezogen wurden. Beide Männer wurden bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

(red.)