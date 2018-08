Edin Dzeko schiesst die Römer zum Sieg gegen Torino

Zweikampf zwischen Romas Verteidiger Manolas (rechts) und Torino-Stürmer Belotti © KEYSTONE/EPA ANSA/ALESSANDRO DI MARCO

Die AS Roma startet mit einem knappen Auswärtssieg in die Saison. Bei Torino gewinnt der Scudetto-Mitfavorit dank einem späten Tor von Edin Dzeko 1:0. Der bosnische Stürmer traf in der 89. Minute mit einer Direktabnahme nach einer Flanke des von Ajax Amsterdam neu verpflichteten Justin Kluivert.