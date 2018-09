Dritter Sieg des SC Bern – ZSC Lions verlieren erstmals

Doch, Duplizität der Ereignisse, knapp fünf Minuten vor Schluss schoss der Slowene Jan Mursak nach einem Doppelpass mit Simon Moser den Siegtreffer zum 4:3.

Die Berner stellten damit ihre gute Frühform einmal mehr unter Beweis, nachdem sie bereits das Auswärtsspiel beim letztjährigen Champions-League-Finalisten durch ein spätes Tor 2:1 gewonnen hatten. Im Mitteldrittel hatten sie von einer Fünfminuten-Strafe und Restausschluss gegen Austin Ortega profitiert und waren 3:1 in Führung gegangen. Mit nun acht Punkten aus drei Spielen ist dem SCB der Einzug in die Achtelfinals kaum noch zu nehmen.

Nach den beiden in der Verlängerung respektive im Penaltyschiessen errungenen Heimsiegen enttäuschten die ZSC Lions auch in Schweden nicht. Der Schweizer Meister war den Frölunda Indiaerns über weite Strecken ebenbürtig und hielt bis knapp acht Minuten vor Schluss ein Unentschieden. Dann erzielten Viktor Ekbom und Mats Rosseli-Olsen die entscheidenden Tore innerhalb von dreieinhalb Minuten.

Den Zürchern gelang trotz des sehenswert herausgespielten Anschlusstreffers durch Pius Suter kein Comeback mehr wie noch in den ersten zwei Spielen. Die beiden Treffer zum 1:1 waren im Mitteldrittel innerhalb von 64 Sekunden gefallen. Roman Cervenka brachte den ZSC im Powerplay in Führung, Chay Genoway glich in doppelter Überzahl für Frölunda aus. Der letztjährige Topskorer Fredrik Pettersson wurde geschont, nachdem er krank gewesen war, dafür spielte erstmals Niklas Schlegel im Tor. Bei den Gegentreffern konnte er nichts ausrichten.

Die Schweden setzten sich an der Spitze ein wenig ab, das zweite Achtelfinalticket dürfte das Trio ZSC, Vienna Capitals und Aalborg Pirates aus Dänemark unter sich ausmachen.

Frölunda Indians – ZSC Lions 4:2 (0:0, 1:1, 3:1)

2803 Zuschauer. – SR Jerabek (GER)/Linde (SWE), Pihlblad/Waldejer (SWE). – Tore: 23. Cervenka (Noreau, Geering/Ausschluss Nässen) 0:1. 24. Genoway (Lundqvist/Ausschlüsse Sutter, Shore) 1:1. 53. Ekbom (Mustonen, Nörstebö) 2:1. 56. Rosseli-Olsen 3:1. 59. (58:03) Suter (Shore, Bodenmann) 3:2 (ohne Goalie). 60. (59:23) Friberg (Sigalet) 4:2 (ins leere Tor). – Strafen: je 8mal 2 Minuten. – Bemerkungen: ZSC ohne Pettersson (nach Krankheit geschont), Nilsson, Karrer und Schäppi (alle verletzt).

Bern – Växjö Lakers 4:3 (1:0, 2:1, 1:2)

6071 Zuschauer. – SR Hejduk/Hebeisen (CZE/SUI), Obwegeser/Castelli (SUI). – Tore: 17. Moser (Untersander/Ausschluss Reddox) 1:0. 33. (32:14) Haas (Andersson/Ausschluss Ortega) 2:0. 34. (33:11) Burström (Lundberg/Ausschlüsse Rüfenacht; Ortega) 2:1. 36. Mursak (Arcobello/Ausschlüsse Ortega, Shinnimin) 3:1. 45. Horak (Andersson) 3:2. 51. Fröberg 3:3. 56. Mursak (Moser) 4:3. – Strafen: 12mal 2 Minuten gegen Bern, 12mal 2 plus 5 (Ortega) Minuten plus Spieldauer (Ortega) gegen Växjö.

(SDA)