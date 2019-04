Ehemann des Opfers bleibt in Haft

In einem Wohnblock an der Ruhsitzstrasse hat sich das mutmassliche Tötungsdelikt ereignet. © Screensshot Google Maps

Eine 60-jährige Frau ist am Karfreitag tot in ihrer Wohnung im Ruhsitzquartier aufgefunden worden. Die Kantonspolizei St.Gallen geht von einem Tötungsdelikt aus. Ihr 66-jähriger serbischer Ehemann wurde in Haft genommen.