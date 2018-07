Ein Steigerungslauf ins Glück

Tor

Dejan Stojanovic: 5.5

Wir sahen eine bärenstarke Partie des St.Galler Torhüters. Bügelte viele Fehler seiner Vorderleute aus und zeigte erneut eine starke Partie. Besonders in den eins gegen eins Situationen konnte sich der Schlussmann einige Male auszeichnen. Ist in dieser Verfassung definitiv ein Versprechen für die Zukunft.

Verteidigung

Silvan Hefti: 5.5

Der Captain war einer der Leistungsträger der heutigen Partie. Nebst dem immens wichtigen Ausgleichstreffer leistete der 20-Jährige solide Verteidigungsarbeit, wobei er nach dem frühen Ausschluss von Vilotic doppelt gefordert war. Wir ziehen unseren Hut.

Milan Vilotic: –

War der Unglücksrabe des heutigen Abends. Wurde bereits nach vier Minuten unter die Dusche gestellt, als er nach einem Abspielfehler zur Notbremse greifen musste. Gegenspieler Muhammed wurde zwar zurückgehalten, dennoch ist der Entscheid sehr hart. Wir verzichten daher auf eine Benotung.

Nicolas Lüchinger: 5.5

Grandioses Comeback des Aussenverteidigers. Gewann sehr viele Zweikämpfe und belebte das Spiel über die rechte Seite. Man merkte kaum, dass der Rheintaler fast vier Monate verletzungsbedingt ausgefallen ist. Seine Flanke zum 2:1 Führungstreffer war perfekt in der Ausführung.

Andreas Wittwer: 4.5

Musste in der 42. Spielminute Kopf und Kragen riskieren, um Gegenspieler Mortensen am Torschuss zu hindern. Seine Grätsche war ein Augenschmaus – Mortensen wurde sauber vom Ball getrennt und eine Grosschance vereitelt. Ansonsten fiel er im Kollektiv weder auf- noch ab.

Leonel Mosevich: –

Aufgrund der kurzen Einsatzzeit verzichten wir auf eine Bewertung.

Mittelfeld

Marco Aratore: 5.0

Zeigte eine ansprechende Leistung mit viel Kampf und Einsatzwille. Hatte in der 43. Spielminute Pech, als Torhüter Falch seinen Schuss blockte. Wurde in der 75. Minute durch Ben Khalifa ersetzt.

Majeed Ashimeru: 5.0

Wir sahen ein tolles Spiel des Mittelfeldspielers. War an vielen Aktionen beteiligt und bereitete besonders in der Angriffsauslösung viel Freude. Seine Zuspiele zeugten von Spielübersicht und gutem Instinkt. Wird uns in dieser Saison hoffentlich noch viel Freude bereiten.

Jordi Quintilla: 4.5

Musste nach dem Ausschluss von Vilotic die ungewohnte Rolle des Innenverteidigers übernehmen. Konnte seinen Job als Feuerwehrmann teilweise erfüllen. So gelang es ihm immer wieder, seinen Gegenspielern den Ball abzuluchsen. In der 54. Minute wurde er vom pfeilschnellen Stürmer Muhammed überlaufen. Torhüter Stojanovic konnte schlimmeres verhindern.

Derek Kutesa: 4.5

Ging im Aufbauspiel etwas unter und verlor einige Zweikämpfe. Dennoch sahen wir eine ansprechende Partie mit aufopferungsvollem Kampf. Es ist aber noch Steigerungsbedarf vorhanden.

Yannis Tafer: 4.5

Ersetzte Kutesa nach der Halbzeit und sorgte für viel Betrieb in den St.Galler Offensivbemühungen. Allerdings fehlt ihm auf den letzten Metern das Abschlussglück. So vergab er in der 53. Spielminute eine Grosschance, nachdem er von Ashimeru mustergültig angespielt wurde.

Vincent Sierro: 5.0

Starker Auftritt des Mittelfeldspielers. Sorgte immer wieder für gute Spielauslösungen und gewann zudem viele Zweikämpfe. Sein Zuspiel auf Lüchinger, welcher daraufhin die Flanke zum 2:1 schlagen konnte, war mustergültig und zeugt von guter Spielübersicht.

Sturm

Roma Buess: 5.0

Ging in der ersten Halbzeit etwas unter. Dies lag jedoch daran, dass sich die St.Galler Abwehr neu formieren musste. Im Zweiten Durchgang eröffneten ihm sich dann mehr Gelegenheiten und so stand er beim 2:1 dort, wo ein Stürmer stehen muss.

Nassim Ben Khalifa: –

Aufgrund der kurzen Einsatzzeit verzichten wir auf eine Bewertung.

FM-1 Teamdurchschnitt: 5.0

Fazit

Nach einem unglücklichen Start mussten die St.Galler bereits ab der vierten Spielminute nur noch zu zehnt agieren. In dieser Phase des Spiels verhinderten Unvermögen und Torhüter Stojanovic, dass die Norweger ihre Führung ausbauen konnten. Mit zunehmendem Spielverlauf konnten die Espen das Spieldiktat an sich reissen. Streckenweise merkte man kaum, dass die grün-weissen nur zu zehnt agierten. Peter Zeidler sprach an der Pressekonferenz zurecht von einem Sieg des Willens. Dank diesem Heimsieg würde den Ostschweizern im Rückspiel bereits ein 1:1 Unentschieden reichen, um in die nächste Runde zu kommen. Nun muss der Fokus aber zuerst auf die Liga gelegt werden, wo am Sonntag der FC Sion zu Gast ist.

(Reto Latzer)