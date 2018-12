Die Einbrecher haben ein Fenster aufgebrochen und sind in die leerstehende Migrosfiliale eingestiegen. Über die Notausgangstür sind sie in ein weiteres Geschäft eingebrochen und haben dort den Tresor geknackt. Daraus haben sie mehrere tausend Franken gestohlen. Wie die Kantonspolizei St.Gallen berichtet, sind sie danach noch in einen anderen Laden eingestiegen.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10’000 Franken. Die Täterschäft ist in unbekannte Richtung geflohen.

(Kapo SG/red.)