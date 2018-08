Eine Passerelle von der Kirche in die Beiz

Eine Passarelle über eine Strasse zu bauen, die sowieso gesperrt ist, ergibt ungefähr so viel Sinn, wie Wasser in den Rhein zu schütten. Doch da in Kirchberg steht sie, die Passarelle für ein Strassenfest, bei dem die Strasse sowieso gesperrt wird. Sie führt von der katholischen Kirche direkt in die Dorf-Beiz. Bei der Frage nach dem Sinn hat David Fust vom OK des «Spektakulair» eine unspektakuläre Antwort: «Wir wollten schon immer einmal eine Passerelle bauen, dann ist das doch eine gute Gelegenheit.»

Kultur-Beiz Eintracht feiert 20 Jahre

Diese «gute Gelegenheit» ist das 20-jährige Jubiläum der Kultur-Beiz Eintracht, welches am kommenden Samstag mit dem Strassenfest «Spektakulair» gefeiert wird. Die Eintracht kenne man über die Gemeindegrenzen von Kirchberg hinweg, so David Fust. «Berühmt ist das Lokal vor allem für die guten Konzerte und die generationenübergreifende Kundschaft.»

Die Passerelle als Symbol der Verbindung

Nebst der Befriedigung persönlicher Bedürfnisse («wir wollten schon immer mal eine Passerelle bauen») hat die Passerelle eine tiefere Bedeutung. «Die Passerelle führt von der katholischen Kirche direkt in die Dorf-Beiz Eintracht. Damit wollen wir aufzeigen, dass in der Eintracht und besonders auch an diesem Strassenfest verschiedene Welten verbunden werden. Da kommen Menschen mit den unterschiedlichsten Lebenshaltungen und moralischen Einstellungen zusammen. Der Brückenschlag von der Kirche in die Bar soll dies symbolisieren», sagt David Fust.

«Sändele» und dabei Live-Musik hören

Keine Brücken, dafür Burgen kann man am Strassenfest in einem Riesensandkasten bauen. «Ein Sponsor hatte die Idee, einen riesigen Sandkasten zu bauen. In diesen wird er neun Kubikmeter Sand reinkippen, damit es bestimmt auch genügend hat», sagt David Fust. «So eine ausgefallene Idee passt perfekt in unser Konzept.»

Damit die Eintracht ihrem Ruf auch gerecht wird, spielen diverse Bands auf den zwei Festival-Bühnen. Das Line-Up schmücken unter anderem Veronica Fusaro, das Saint City Orchestra und Starch.

(rhy)