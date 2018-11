Eine Tonne Fleisch geschmuggelt

Der Inhalt der unscheinbaren Sporttaschen hatte es in sich: Geräuchertes und getrocknetes Rindfleisch. Drei Serben, einer davon mit einer Schweizer Aufenthaltsbewilligung, brachten es am 9. in die Schweiz. Dafür nutzten sie die grüne Grenze Schmitter in Diepoldsau. Bei einer mobilen Grenzkontrolle ist der Schmuggel aufgeflogen.

Die Grenzwächtern entdeckten 978 Kilogramm Fleisch, das meiste davon getrocknet, 113 Kilogramm Frischkäse, 15 Liter Spirituosen und 14’000 Zigaretten. Das Fahrzeug und die Schmuggelware wurden von der Grenzwacht beschlagnahmt.

«Alleine die Mehrwehrsteuer beläuft sich bei so einer Menge auf über 10’000 Franken. Diese, plus einer empfindlichen Geldbusse, müssen die Schmuggler nun bezahlen», sagt Michael Steiner, Mediensprecher der EZV gegenüber FM1Today. Die Serben waren mit einem Lieferwagen unterwegs und hatten die Schmuggelware hinten im Ladebereich in Taschen versteckt.

(red./EZV)