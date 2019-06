Stier büxt aus und rennt in Denner-Filiale

Der junge Stier drang in die Denner-Filiale ein und kam nach kurzer Zeit wieder heraus. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/DANIEL OCHOA DE OLZA

Ein einjähriger Stier ist am Montag in Mastrils ausgerissen und in Landquart auf der anderen Seite des Rheins in eine Denner-Filiale gerannt. Ausgebüxt war das Tier beim Verladen.