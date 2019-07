Elia Viviani Sprintsieger in Nancy – Alaphilippe weiter in Gelb

Seinem perfekt getimten Antritt 200 m vor der Ziellinie aus dem Windschatten seines Anfahrers Max Richeze war kein Konkurrent gewachsen. Der Norweger Kristoff wurde Zweiter, der Australier Ewan Dritter. Für Viviani, den 30-jährigen Italiener vom Team Deceuninck-Quick Step, war es der erste Tagessieg in der Frankreich-Rundfahrt.

Im Gesamtklassement behauptete Vivianis Teamkollege Julian Alaphilippe die am Vortag übernommene Führung ohne Probleme. Der Vorsprung des Franzosen auf den Belgier Wout van Aerts beträgt nach wie vor 20 Sekunden. Dritter ist der Niederländer Steven Kruijswijk (0:25 zurück).

Zu den Protagonisten der 4. Etappe, die über 213,5 km von Reims nach Nancy führte, gehörte mit Michael Schär auch einer der vier Schweizer im Tour-Starterfeld. Unmittelbar nach dem Start in Reims sah man den 32-jährigen Luzerner in der Rolle des Angreifers. Er wurde zusammen mit dem Franzosen Yoann Offredo und dem Belgier Frederik Backaert vom Feld allerdings an der kurzen Leine gehalten. Der Maximalvorsprung dieses Trios betrug nur dreieinhalb Minuten, als letzter Fahrer wurde Schär 16 km vor dem Ziel eingeholt. Der Schweizer Profi vom Team CCC wurde von einer Jury als kämpferischster Fahrer des Tages ausgezeichnet, was die roten Rückennummer für die folgende Etappe und ein Preisgeld von 2000 Euro beinhaltet.

Am Mittwoch folgt für den Tour-Tross ein hügeliges Teilstück in den Vogesen. Nach dem Start in Saint-Dié-des-Vosges stehen auf den 175,5 km bis zum Ziel in Colmar vier Bergwertungen auf dem Programm. Zwei davon – Haut-Koenigsbourg und Trois-Epis – gehören der 2. Kategorie an. Konzipiert ist die 5. Etappe für am Berg starke Ausreisser oder auch Fahrer vom Typ Puncher, wie es Julian Alaphilippe in Perfektion ist. Von Seiten der Favoriten dürften einen Tag vor der ersten schweren Bergetappe nach La Planche des Belles Filles noch keine nennenswerten Attacken zu erwarten sein.

(SDA)