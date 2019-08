Stefan Küng im Zeitfahren knapp neben dem Podest

Stefan Bissegger sorgte in Alkmaar für den ersten Schweizer Medaillengewinn © KEYSTONE/APA/HERBERT NEUBAUER

Stefan Küng belegt im Zeitfahren an den Strassen-Europameisterschaften in Alkmaar den undankbaren 4. Rang.Dem Thurgauer fehlte auf dem 22,4 km langen Parcours in der nordniederländischen Stadt weniger als eine Sekunde zu einer Medaille.