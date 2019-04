Erster Sommertag bringt Föhnsturm

Der Mittwoch war der bisher wärmste Tag im Jahr 2019. Rekordhalter ist die Gemeinde Beznau, hier wurden 26,5 Grad gemessen. In der Ostschweiz war es in Güttingen am Bodensee mit 24,7 Grad am wärmsten. Die warmen Temperaturen kriegten zudem Unterstützung von einem starken Föhnsturm, der die Ostschweiz fest im Griff hält.

In der Nacht auf Donnerstag können zum Sturm auch noch Gewitterwolken über die Ostschweiz ziehen. Der Föhn bläst auch am morgigen Donnerstag weiter, in der Ostschweiz mit Schwerpunkt auf den Alpen, im Rheintal und im Sarganserland. Hier werden Windspitzen zwischen 70 und 110 Stundenkilometer erwartet, wie der Wetterdienst Meteonews schreibt.

(red.)