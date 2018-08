«Es ist einfach nur grausam»

Alle Insassen sind bei dem Absturz ums Leben gekommen. © Keystone

Am Samstagnachmittag ist am Piz Segnas oberhalb von Flims ein Flugzeug abgestürzt. Alle 20 Insassen der Maschine des Typs Ju-52 sind dabei ums Leben gekommen. In Flims ist die Stimmung betrübt.