Eternit-Prozess: Stephan Schmidheiny zu vier Jahren Haft verurteilt

Vier Jahre Haft für Stephan Schmidheiny: Ein Gericht in Turin verurteilt den Schweizer Industriellen wegen zweier Asbest-Opfer. (Symbolbild) © KEYSTONE/AP/MASSIMO PINCA

Ein Gericht in Turin (I) hat den Schweizer Industriellen Stephan Schmidheiny zu vier Jahren Gefängnis verurteilt. Es befand ihn am Donnerstag der fahrlässigen Tötung für schuldig. Im Prozess ging es um Asbest-Opfer in einer Eternit-Fabrik.