Börsenäquivalenz droht auszulaufen

Die EU-Kommission sieht "Mangel an Fortschritt" bei den Diskussionen um das Rahmenabkommen mit der Schweiz. Dies sagte sie am Dienstag in Brüssel. (Archiv) © KEYSTONE/GAETAN BALLY

Die EU-Kommission hat am Dienstag an ihrer Sitzung über die Beziehung Schweiz-EU diskutiert. Dabei habe man «einen Mangel an Fortschritt» beim Rahmenabkommen festgestellt, sagte EU-Vizepräsident Maros Sefcovic. Damit droht die Börsenäquivalenz auszulaufen.