Bouchard in Gstaad auf dem Durchmarsch

Eugenie Bouchard hat in Gstaad bislang gut lachen © KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Am Montag lässt sich Eugenie Bouchard im Zug leicht bekleidet auf den Gletscher fliegen. Aber die 24-jährige Kanadierin, vor vier Jahren die Nummer 5 der Welt, will in Gstaad weiter hoch hinaus.