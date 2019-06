Ex-Sevilla-Star stirbt bei Autounfall

«Wir könnten keine schlechteren Nachrichten bestätigen. Unser geliebter Sevilla-Star José Antonio Reyes starb bei einem Verkehrsunfall. Ruhe in Frieden», schreiben die Sevillistas via Twitter. Reyes debütierte bereits mit 16 Jahren in der ersten Mannschaft der Andalusier, bevor er im Januar 2004 zu Arsenal wechselte und mit den «Gunners» gleich im Sommer darauf englischer Meister wurde. Im Weiteren spielte der Stürmer auch für Real Madrid, Atlético Madrid und Benfica Lissabon. Mit fünf Europa-League-Titeln (zwei mit Atlético, drei mit Sevilla) ist Reyes bis heute der erfolgreichste Spieler in diesem Wettbewerb. Die Rückrunde der abgelaufenen Spielzeit bestritt er für den spanischen Zweitligisten Extremadura.

(red.)