Exklusiv: Hier ist das FCSG-Jubiläumstrikot

«Hopp San Galle», auch noch nach 140 Jahren: Der FC St.Gallen, der älteste Fussballklub Kontinentaleuropas, feiert im April seinen runden Geburtstag. Passend dazu wurde ein neues Jubiläumstrikot designt. In diesem Trikot wird der FC St.Gallen dann auch das Meisterschaftsspiel gegen den FC Luzern, am Samstag 20. April 2019, absolvieren. Die Fans können sich bereits ab Samstag damit einkleiden.

Geschichte matchentscheidend

Nostalgiker und eingefleischten Fans fällt sofort auf: Optisch erinnert das FCSG-Jubiläumstrikot an das erste Mannschaftstrikot aus dem Jahre 1881. Und tatsächlich wurde das erste FCSG-Trikot als Vorlage genommen, sagt der FCSG-Merchandising Chef Markus Küttel: «Die Entscheidung, wie wir das Jubiläumstrikot gestalten, war relativ leicht. Für uns ist die Geschichte wichtig.»

An die lange St.Galler Fussballgeschichte erinnern aber nicht nur die grün-weissen Querstreifen, sondern auch das alte Logo, welches im linken Brustbereich aufs Jubiläumstrikot gestickt wurde. Ein weiteres spezielles Element befindet sich Nackenbereich. In Gold steht da: «Wir sind Fussballgeschichte.»

Modeexperten sind geteilter Meinung

FM1Today durfte im Vorfeld der Präsentation das FCSG-Jubiläumstrikot exklusiv begutachten. Fazit: Gefällt uns. Doch was meinen Modeexperten dazu? Barbara Keel, Schulleiterin der Fachschule für Mode und Schnitt Unique in St.Gallen, findet den Wiedererkennungswert gelungen: «Weiter schön finde ich die Stickerei auf dem Shirt. Da hat man sich richtig Mühe gegeben.» Trotzdem hätte sich der FC St.Gallen, laut Barbara Keel, bei so einem Trikot mehr trauen dürfen.

Nicht ganz fertig, findet Brigitte aus Wittenbach, die zurzeit die Unique Modeschule besucht, das Trikot. «Das Rückenteil mit den Streifen, die unterbrochen werden, sind nicht schön. Da würde designtechnisch ein Rahmen dazugehören.»

«Ich finde das Shirt wirklich lässig», sagt Miriam aus Gams. Ein kleines Detail hätte die angehende Schneiderin aber anders gestaltet. «Ich hätte den Schriftzug ‹Wir sind Fussballgeschichte› prominenter platziert.»

Preis dem Jubiläum angepasst

Das Jubiläumstrikot ist ab Samstag, 13. April, im FC St.Gallen Fanshop in der Shoppingarena erhältlich und kostet 79.00 Franken. Für einen Nummern- und Namensaufdruck zahlt man zusätzlich noch 18.00 Franken. «Auch der Preis ist eine Anlehnung an unser Geburtsjahr», sagt Markus Küttel, FCSG-Merchandising Chef.

Die grosse Geburtstagparty steigt am Samstag, 20. April, ab 12 Uhr im Kybunpark in St.Gallen. Neben den diversen Aktivitäten, wie dem Streetfoodfestival oder der Afterparty, ist das Highlight natürlich das Meisterschaftsspiel um 19 Uhr gegen den FC Luzern – die Spieler Hefti, Barnetta und Co. sind natürlich dann im Jubiläumstrikot auf dem Platz.



Am Freitagabend vor dem Spiel lädt die aktive Fanszene zum Fest ein. Angekündigt sind Bars und Essen, ein Meet&Greet mit FCSG-Spielern und Legenden und Musik aus St.Gallen.

(lae)