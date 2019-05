Der Facekook-Konzern hat eine steigende Zahl von falschen Nutzerkonten verzeichnet. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/BEN MARGOT

Facebook hat nach eigenen Angaben immer mehr mit gefälschten Nutzerkonten zu kämpfen. In den ersten drei Monaten 2019 seien fast 2,2 Milliarden solcher «fake accounts» abgeschaltet worden.Dies teilte das soziale Netzwerk am Donnerstag in einem Blogposting mit.