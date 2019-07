Fast alle Klima-Aktivisten in Zürich und Basel frei

Polizisten führen am Montag Klimaaktivisten ab vor dem Eingang der Credit Suisse auf dem Paradeplatz in Zürich. © KEYSTONE/ENNIO LEANZA

Die meisten der 83 festgenommen Klimaaktivisten, die am Montag in Zürich und Basel Eingänge von Credit Suisse und UBS blockiert haben, kommen frei. Nur in Zürich bleiben zwei Personen in Untersuchungshaft.