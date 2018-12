Fed auf Weg zu höheren Zinsen

Federal Reserve Chef Jerome Powell schätzt die US-Wirtschaft weiter als sehr gut ein. (Archiv) © KEYSTONE/FR170079 AP/CLIFF OWEN

Kurz vor der nächsten Zinsentscheidung in den USA mehren sich die Signale für eine vierte Erhöhung in diesem Jahr. Laut Notenbankchef Jerome Powell läuft die Wirtschaft «insgesamt sehr gut». Besonders der Arbeitsmarkt sei stark, sagte er in der Nacht zum Freitag (MEZ) in Washington.