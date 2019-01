Federer mit lockerem Auftakt

Istomin hatte vor zwei Jahren die Tenniswelt verblüfft, als er am Australian Open in der 2. Runde sensationell Novak Djokovic ausschaltete. Am Montagabend gegen Federer konnte er zwar dank seinem guten Service die Partie einigermassen ausgeglichen gestalten. Bei Aufschlag des 37-jährigen Basler hatte er aber keine Chance und kam zu keinem einzigen Breakball. So geriet Federer auch nie wirklich unter Druck.

«Ich bin sehr zufrieden», bestätigte der 37-jährige den Eindruck, dass er nie in Schwierigkeiten geriet. Er habe auch verschiedene Sachen ausprobieren können, und die hätten eigentlich alle gut funktioniert. «Ich habe meinen Aufschlag sehr gut geschützt», fand er. Tatsächlich kam Istomin zu keiner einzigen Breakchance.

Er hat in 20 Erstrundenpartien in Melbourne nie verloren. «Es ist toll, wieder hier zu spielen», betonte der Champion der letzten beiden Jahre. Auch in der 2. Runde hat er jedes Mal gewonnen. Am Mittwoch wird es der englische Qualifikant Daniel Evans sein, der Federer die erste Niederlage in diesem Stadium zufügen will. Evans ist sogar nur die Nummer 189 des ATP-Rankings. Vor einer einjährigen Sperre wegen eines positiven Kokain-Tests im April 2017 gehörte er allerdings zu den Top 50.

(SDA)