Federer nach harter Gegenwehr im Halbfinal

Roger Federer kämpft sich in Halle in den Halbfinal © KEYSTONE/EPA/FOCKE STRANGMANN

Roger Federer nähert sich seinem zehnten Triumph am ATP-Turnier in Halle einen weiteren Schritt an. Der Baselbieter zieht mit einem 6:3, 4:6, 6:4 gegen Roberto Bautista Agut in die Halbfinals ein.