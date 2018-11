Feministische Kundgebungen in der Romandie

Nein zu Sexismus, Belästigung und Gewalt, dafür mehr Respekt gegenüber Frauen, fordert diese Teilnehmerin an der Kundgebung in Genf am Vorabend des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen. © KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Rund 1000 Personen haben am Samstag in Genf an einem feministischen Umzug teilgenommen. Auch in Lausanne, Freiburg und Neuenburg gingen Hunderte Menschen auf die Strasse, um gegen Gewalt gegen Frauen zu protestieren.