Feuerwehr schneidet Schwerverletzten aus Auto

Zahlreiche Einsatzkräfte sind am Sonntag wegen eines schweren Unfalls nach Altstätten ausgerückt. © Leserreporter FM1Today

In Altstätten sind am Sonntagnachmittag ein Autofahrer und seine Beifahrerin in einen Baum gekracht. Der Mann wurde durch den Aufprall im Auto eingeklemmt und schwer verletzt.