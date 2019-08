«Flashdance» auf dem Walensee

«Flashdance – Das Musical» ist die nächste Eigenproduktion auf der Walensee-Bühne, verkündeten die Veranstalter am Dienstag in einer Medienmitteilung. Der Tanzfilm aus den Achtzigern wird vom 17. Juni bis am 25. Juli 2020 auf der Bühne vor dem Walensee aufgeführt.

Die Veranstalter versprechen ein Spektakel mit «viel Tanz-Action und einer mitreissenden Geschichte rund um die Erfüllung eines grossen Traumes».

«Flashdance» erzählt die Geschichte der 19-jährigen Alex, die davon träumt, an einer grossen Tanzschule aufgenommen zu werden. Die letzte Produktion auf der Walensee-Bühne war märchenhaft, im Sommer 2018 wurde «Die Schöne und das Biest» aufgeführt.

«Flashdance – Das Musical» wird vom 17. Juni bis am 25. Juli 2020 auf der Walensee-Bühne aufgeführt. Der Vorverkauf mit 20 Prozent Frühbucherrabatt startet am 2. Dezember 2019.

