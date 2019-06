Frankreichs Premier setzt bei Regierungserklärung auf Umweltpolitik

Klimapolitik im Zentrum: Der französische Premierminister Edouard Philippe bei seiner Regierungserklärung vor der Nationalversammlung in Paris. © KEYSTONE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Frankreichs Premierminister will der Umweltverschmutzung den Kampf ansagen. «Heute sehen wir überall die Auswirkungen des Klimawandels», sagte Édouard Philippe am Mittwoch in seiner Regierungserklärung vor der Nationalversammlung.