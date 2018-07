Zeichen gegen Protektionismus

Der japanische Premierminister Shinzo Abe (links), EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker (Mitte) und EU-Ratspräsident Donald Tusk (rechts) wollen am Dienstag in Tokio das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Japan besiegeln. © KEYSTONE/EPA AFP / POOL/MARTIN BUREAU / POOL

Die EU und Japan unterzeichnen am Dienstag bei einem Gipfeltreffen in Tokio ihr seit Jahren ausgehandeltes Freihandelsabkommen. Das in der Öffentlichkeit auch Jefta genannte Abkommen soll im kommenden Jahr in Kraft treten.