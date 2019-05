Schweiz lebt Rest des Jahres auf Pump

Insbesondere bei Flugreisen, Strassenverkehr und Abfall ist demnach schlechtes Gewissen angebracht: Schweizerinnen und Schweizer fliegen durchschnittlich dreimal so viel wie EU-Bürger, fahren europaweit die schwersten Autos und gehören zu den grössten Abfallproduzenten der Welt, so der WWF in einer Mitteilung.

Einen Eindruck vom eigenen ökologischen Fussabdruck vermittelt der «Footprint-Rechner» des WWF. Dieser zeige neu den selbst verursachten CO2-Ausstoss in 35-Liter Abfallsäcken an. Im Durchschnitt produziere jeder täglich so viel CO2, wie in 600 dieser Säcke passen würde. In einer nachhaltigen Gesellschaft läge diese Menge bei nur 30 CO2-gefüllten Abfallsäcken pro Kopf und Tag.

(SDA)