Gallus baut 60 Stellen in St.Gallen ab

Die Export, Versand- und Personalabteilung sollen nach Deutschland ausgelagert werden, schreibt Top-Online und zitiert aus einer Mitteilung der Unia. Von der Auslagerung sind 60 Stellen am Standort St.Gallen betroffen. Die Stellen sollen in den nächsten 15 Monaten abgebaut werden. Die Mitarbeiter seien am Mittwochmorgen informiert worden.

In St.Gallen arbeiten derzeit 225 Mitarbeiter. Die Firma Gallus macht verschiedene Druckerzeugnisse wie Etiketten oder auch Siebdruck. Dem Unternehmen gehe es gut. Weshalb ein Teil ausgelagert wird, ist unklar.

(red.)