Gegen Littering: Pro «Fätzli» ein «Fähnli»

Die Viertklässler machten bei der Littering-Aktion mit. © FM1Today/Noémie Bont

Gossauer Primarschüler setzten ein Zeichen gegen die Umweltverschmutzung an befahrenen Strassen. Wer am Donnerstag ein «Fätzli» sah, steckte ein rotes «Fähnli» in den Boden. Die Kinder staunten nicht schlecht, was am Strassenrand alles herumliegt.