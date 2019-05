«Gelbwesten» gehen vor Europawahl in Frankreich auf die Strassen

"Gelbwesten" und Sicherheitskräfte geraten auf der Pariser Place de la République aneinander. © KEYSTONE/AP/THIBAULT CAMUS

Kurz vor dem Haupttag der Europawahl sind in Frankreich erneut Tausende «Gelbwesten»-Demonstranten auf die Strassen gegangen. Bis zum frühen Nachmittag wurden am Samstag landesweit 3200 Demonstranten gezählt, allein in Paris waren 1100 Demonstranten unterwegs.