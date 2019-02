Generalstreik aus Protest gegen Separatisten-Prozess

Polizisten tragen am Donnerstag in Barcelona Streikende weg, welche die Gran Via blockieren. © KEYSTONE/EPA EFE/TONI ALBIR

Aus Protest gegen den Separatisten-Prozess vor dem Obersten Gericht in Madrid sind die Unabhängigkeitsbefürworter in Katalonien am Donnerstag in einen Generalstreik getreten. Betroffen sind vor allem öffentliche Verkehrsmittel sowie Spitäler und Apotheken.