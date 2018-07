Genfer Kirchenbrand: Kostbare Gegenstände gerettet

Kulturgüter nach Kirchenbrand: Konservatorin Emilie Vaudant und ein Zivilschutzangehöriger vor einem geretteten Altaraufsatz. © KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Dank des Notfallplans zum Schutz von Kulturgütern sind unmittelbar nach dem Brand in der Kirche «Sacré-Coeur» wertvolle Objekte gesichert und gerettet worden. Die Aktivitäten dauerten am Freitag an.