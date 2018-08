Gerechte Punkteteilung trotz Chancenplus

Die Partie wurde über weite Strecken sehr kampfbetont, aber auch sehr fair geführt. Nach einem zaghaften Abtasten nahm das Spiel immer mehr Fahrt auf. In der zweiten Halbzeit schien es nur eine Frage der Zeit zu sein, bis der erste Treffer fällt. Gegen Ende der Partie flachte der Spielfluss etwas ab und beide Teams schienen sich mit einem Punkt zufrieden zu geben.

Tor:

Dejan Stojanovic: 4.5

War auch am Sonntag wieder auf dem Posten und hielt seinen Kasten sauber. Es war das erste Spiel seit Februar 2018, welches der FC St.Gallen zu Null beendete und Stojanovic hatte einen grossen Anteil daran. Er rettete in der 17. Spielminute grossartig. Allerdings waren auch heute wieder einige kleinere Unsicherheiten zu erkennen, welche aber ohne Folge blieben.

Verteidigung:

Silvan Hefti: 5.0

Er zeigte ein enormes Laufpensum und bügelte einige Fehler seiner Vorderleute aus. Harmonierte gut mit Vilotic und war einer der besten in grün-weiss. Strahlte eine grosse Sicherheit aus, die sich offensichtlich auf seine Mitspieler übertrug.

Milan Vilotic: 5.0

Heute sah man, weshalb Vilotic geholt wurde: Defensivarbeit wie aus dem Lehrbuch. Gewann praktisch jeden Zweikampf und spielte sehr abgeklärt. Der schlechte Eindruck aus seinen ersten Partien für Grün-Weiss ist mit dem heutigen Auftritt vergessen.

Axel Bakayoko: 4.0

Wurde heute ins kalte Wasser geworfen und musste die für ihn ungewohnte Position des Aussenverteidigers übernehmen. Schaltete sich immer wieder in die Offensivaktionen ein, verlor jedoch auch einige Bälle. Seine Teamkollegen bügelten seine Fehler jedoch ohne grössere Probleme wieder aus.

Andreas Wittwer: 4.5

War in der ersten Halbzeit zu wenig präsent und verlor manchen Zweikampf. Mit zunehmendem Spielverlauf gewann er wieder die Oberhand und spielte unauffällig aber solid.

Mittelfeld:

Majeed Ashimeru: 5.0

Der Mann mit der «Eisenlunge» war wohl einer der lauffreudigsten Akteure auf dem Platz. Gewann viele Zweikämpfe und wenn er dann einmal einen verlor, versuchte er, das Leder sofort wieder zu erobern. Tauchte gegen Ende der Partie etwas ab, was seine Leistung aber keinesfalls schmälert.

Yannis Tafer: 4.5

War bis zu seiner Auswechslung ein Aktivposten in Zeidlers Mannschaft. Hatte in der 17. Spielminute die Führung auf dem Fuss, vergab diese dann jedoch leichtfertig. So sehr wir seine Leistung loben: Irgendwann muss dann auch einmal ein Ball ins Tor. Geht insgesamt zu fahrlässig mit seinen Chancen um.

Jordi Quintillà: 4.5

Markierte deutliche Präsenz auf dem Feld und unterstützte Ashimeru im Spielaufbau. Trotz seiner unauffälligen Spielweise ist er bereits eine wichtige Säule in Zeidlers Spielsystem.

Derek Kutesa: 4.5

Kam nach der Pause für Ben Khalifa. Seine physische Präsenz auf dem Platz machte sich sofort bezahlt. Belebte das St.Galler Angriffsspiel und war sich auch nicht zu schade, defensive Arbeit zu verrichten.

Vincent Sierro: 4.5

Solider Auftritt des Mittelfeldspielers. Unterstützte die Angriffsbemühungen und konnte sich einige Chancen erarbeiten. Abzüge gibt es für die schlechte Chancenauswertung. Hätte in der 59. Minute zwingend den Führungstreffer erzielen müssen, sein Schuss wurde jedoch auf der Linie abgewehrt.

Stjepan Kukuruzovic: –

Aufgrund der kurzen Einsatzzeit verzichten wir auf eine Bewertung.

Sturm:

Nassim Ben Khalifa: 4.0

Ging im St.Galler Angriffsspiel etwas unter und verfranzte sich oft in der Zürcher Verteidigung. Konnte sein volles Potential heute nicht abrufen und wurde folgerichtig in der Pause ausgewechselt.

Cedric Itten: 4.5

Stiftete im Zürcher Strafraum Unruhe, kämpfte und kam auch zu guten Chancen. Hatte in der 60. Spielminute den Führungstreffer auf dem Fuss, scheiterte aber am starken Zürcher Torhüter Brecher.

Roman Buess: –

Aufgrund der kurzen Einsatzzeit verzichten wir auf eine Bewertung.

FM1 Teamdurchschnitt: 4.5

Fazit

Die hartnäckige Spielweise von Zeidlers Truppe wurde heute nur teilweise belohnt. Die St.Galler erarbeiteten sich ein kleines Chancenplus, sündigten jedoch im Abschluss. Zudem mussten die Espen auch etwas Glück in Anspruch nehmen, denn in der 89. Minute konnte Michael Frey auf Stojanovics Kasten losziehen, wurde jedoch durch einen ungerechtfertigten Offsidepfiff gestoppt. Wir sahen eine ansprechende Mannschaftsleistung und wir freuen uns auf weitere Auftritte. Denn der FC St.Gallen macht in der aktuellen Verfassung richtig Lust auf Fussball.

(Reto Latzer)