Glückliches Unentschieden von Argentinien gegen Paraguay

Lionel Messi erlebte eine weitere Enttäuschung mit Argentinien © KEYSTONE/AP/RICARDO MAZALAN

Argentinien bleibt an der Copa America in Brasilien sieglos. Nach der 0:2-Niederlage im ersten Spiel gegen Kolumbien kommt die Albiceleste gegen Paraguay nicht über ein 1:1 hinaus.Die Argentinier waren mit dem Unentschieden in Belo Horizonte gar noch gut bedient.