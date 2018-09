Gmelin souverän im WM-Halbfinal

Jeannine Gmelin schaffte souverän den Vorstoss in den WM-Halbfinal © KEYSTONE/EPA/ROBERT PERRY

Die seit zwei Jahren ungeschlagene Titelverteidigerin Jeannine Gmelin schafft an den Weltmeisterschaften in Plovdiv in Bulgarien im Einer souverän die direkte Halbfinal-Qualifikation.