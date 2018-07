Mit 10,95 Sekunden verbesserte die 26-jährige Bernerin den eigenen, am vorletzten Donnerstag an der Athletissima in Lausanne erzielten Schweizer Rekord um sagenhafte acht Hundertstel. Kambundji gewann souverän ihren achten SM-Titel in Serie in der Königsdisziplin.

(SDA)