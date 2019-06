Grill-Brand verursacht hohen Schaden

Auf dem Sitzplan eines Einfamilienhauses in Heimenhofen in Andwil brannte am Sonntagabend ein Gasgrill. Die Bewohner des Hauses bemerkten den Brand kurz nach 20 Uhr und alamierten die Kantonale Notrufzentrale. Die Feuerwehr Andwil rückte mit 20 Einsatzkräften aus und löschte das Feuer. Verletzt wurde niemand, es entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken.

Die Brandursache wird durch den Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei Thurgau abgeklärt. Im Vordergrund der Ermittlungen steht eine undichte Stelle zwischen dem Grill und der Gasflasche.

(Kapo TG/red.)