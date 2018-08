Spanien-Rundfahrt ohne Froome

Der Radprofi verzichtet auf eine Teilnahme und wird stattdessen in seiner Heimat bei der Grossbritannien-Tour antreten, wie auch sein Teamkollege von Sky, der Tour-de-France-Gesamtsieger Geraint Thomas. Letztes Jahr an der Spanien-Rundfahrt war Froome eine zu hohe Dosis des Asthmamittels Salbutamol nachgewiesen worden, doch inzwischen wurde er des Dopings freigesprochen. In der aktuellen Saison startete Froome bereits im Giro d’Italia, den er als Gesamtsieger beendete. Die Tour de France schloss er als Dritter ab.

Die Spanien-Rundfahrt beginnt am 25. August und dauert bis 16. September.

(SDA)