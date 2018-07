«Guardians of the Galaxy»-Regisseur nach Pädophilen-Witzen gefeuert

Alte Tweets mit Witzen über Vergewaltigungen und Pädophile kosteten ihn seinen Job: US-Regisseur James Gunn ("Guardians of the Galaxy"). © KEYSTONE/AP Invision/JORDAN STRAUSS

Vor Jahren verfasste Twitter-Einträge haben den Regisseur der Filmreihe «Guardians of the Galaxy», James Gunn, den Job gekostet. Disney feuerte den 51-Jährigen am Freitag, weil dieser im Kurznachrichtendienst Witze über Vergewaltigungen und Pädophilie gemacht hatte.