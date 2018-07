Hamilton bleibt bei Mercedes

Beide Parteien hatten nie ein Geheimnis um ihre Absicht auf eine weiterführende Partnerschaft gemacht. Teamchef Toto Wolff begründete die sich hinziehenden Verhandlungen mit der Komplexität des Kontrakts.

Hamilton fährt seit fünf Jahren für Mercedes. In dieser Zeit wurde er dreimal Weltmeister und gewann er 44 Grands Prix. “Die Verlängerung des Vertrags war eine Formalität, seit Toto (Wolff) und ich im Winter zusammengesessen sind”, sagte der Engländer. «Es ist gut, das Papier zu unterschreiben und das Ganze zu verkünden, um sich wieder unserer Arbeit widmen zu können.» Für seinen aktuellen Arbeitgeber hat Hamilton nur lobende Worte übrig. «Ich bin schon zwanzig Jahre Mitglied der Rennfamilie von Mercedes. Ich war nie glücklicher in einem Team als jetzt.»

Hamilton will mit Mercedes selbstredend an die bisherigen Erfolge anknüpfen. Der Weg zu seinem insgesamt fünften Titelgewinn dürfte in der laufenden Saison allerdings ein ganz schwieriger werden. Nach 10 von 21 Grands Prix liegt er in der Gesamtwertung mit acht Punkten Rückstand auf Sebastian Vettel im Ferrari an 2. Stelle.

