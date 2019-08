Harry Knüsel braucht einen König neben sich

Harry Knüsel mit 25 Jahren: der Schwingerkönig von Sion 1986 © KEYSTONE/STR

Harry Knüsel wird von den Gängen in der Arena nicht viel mitbekommen. Er ist stark in die Organisation des Eidgenössischen in Zug eingebunden. Aber er wird vernehmen, ob sein Wunsch in Erfüllung geht.Seit 33 Jahren ist Heinrich «Harry» Knüsel Schwingerkönig.