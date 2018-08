«Hatten einen Hinweis der Zollverwaltung»

Wieso wurde genau dieser Schiffscontainer kontrolliert?

Damian Dürr, Staatsanwalt Appenzell Innerrhoden: Aufgrund eines Hinweises der Eidgenössischen Zollverwaltung. Aus taktischen Gründen können wir keine weiteren Angaben machen, da wir uns nicht in die Karten schauen lassen wollen – auch Straftäter sind lernfähig.

In welchem Hafen wurde der Container abgeholt?

Wo genau der Schiffscontainer aus Übersee aufgeladen wurde und auf welcher Route der Chauffeur in die Schweiz gefahren ist, wird derzeit ermittelt.

Wo wurde der Container kontrolliert?

Auf dem Gelände des Unternehmens, wo er hätte ausgeliefert werden sollen.

Wusste das Unternehmen von der Ladung?

Derzeit haben wir keine Anhaltspunkte dafür. Die Ermittlungen laufen aber in alle Richtungen.

Was genau wurde gefunden?

Drei Taschen. In diesen waren mehrere Pakete mit Kokain.

Ist das der grösste Drogenfund in der Schweiz?

In Appenzell Innerrhoden haben wir sicher noch keine solch grossen Drogenmengen gefunden. International oder auch schon in der Schweiz gab es das wahrscheinlich schon.

Ist Appenzell Innerrhoden ein Drogenumschlagplatz?

Drogen werden überall konsumiert, auch hier. Einen Anstieg an Betäubungsmitteldelikten haben wir jedoch nicht festgestellt.

Wie geht es jetzt weiter?

Wir untersuchen den Reinheitsgehalt des Kokains, sichern Spuren am Fahrzeug und im Schiffscontainer. Ausserdem versuchen wir, den Weg des Containers zu verifizieren und den Ursprung des Kokains zu eruieren. Weiter wollen wir die Auftragsgeber des Transports identifizieren.

Wieso wurde der Lastwagenchauffeur wieder freigelassen?

Wir sind zum Schluss gekommen, dass er nichts mit den Drogen zu tun hat oder haben kann. Es gab keinen Grund, ihn weiter in Haft zu lassen.

