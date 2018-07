Heidrich/Gerson gewinnen

Adrian Heidrich (links) und Mirco Gerson - im Bild am Major-Turnier letzte Woche in Gstaad - stehen an der EM in den Achtelfinals © KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Adrian Heidrich und Mirco Gerson gelingt an der Beachvolleyball-EM ein Exploit. Das Duo setzt sich in den Sechzehntelfinals gegen die Titelverteidiger Paolo Nicolai/Daniele Lupo in drei Sätzen durch.